شكرا لقرائتكم خبر عن "صحة النواب" توصى بإقامة مستشفى للصحة النفسية وعلاج الإدمان بالبحيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ناقشت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب برئاسة الدكتور أشرف حاتم، خلال اجتماعها مساء اليوم، طلب إحاطة مقدم من النائبة سناء برغش، بشأن عدم اتخاذ أية إجراءات حيال ما سبق وأشر به وزير الصحة بشأن إقامة مستشفى صحة نفسية وعلاج الإدمان بمحافظة البحيرة ضمن خطط الوزارة مع عدم استغلال مستشفيات التكامل وأيضا ضرورة فتح وتشغيل وحدة الحروق ووحدة السموم وزيادة عدد أسرة العناية المركزة والحضانات المزودة بأجهزة تنفس عالية التردد بمستشفى دمنهور التعليمي– محافظة البحيرة.

وأكد ممثل وزارة الصحة الموافقة على إقامة مستشفى للصحة النفسية وعلاج الادمان بمستشفى التكامل ببرقوقة بمركز دمنهور لخدمة محافظة البحيرة.

واستعرضت النائبة سناء برغش طلب الإحاطة أمام اللجنة، وتناولت الحديث عن كافة الإجراءات والمكاتبات التى تمت على مدار الأعوام السابقة للانتهاء من موافقات الأمانات المختصة وكافة الجهات المعنية بمحافظة البحيرة ومديرية الصحة لإقامة المشروع.

وأشارت برغش، إلى أهمية إنشاء مستشفى للصحة النفسية وعلاج الإدمان بمحافظة البحيرة لخدمة أهالى المحافظة بكافة مراكزها وقراها.