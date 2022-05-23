شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل "خطة النواب" يعترض على عدم التزام ممثلى صندوق مكافحة الإدمان وبنك ناصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجل النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، اعتراضه على عدم التزام ممثلى الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى والمركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية وصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى بحضور اجتماع لجنة الخطة اليوم لمناقشة مشروعات موازنات تلك الجهات للسنة المالية 2022/2023.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، اليوم الاثنين، برئاسة الدكتور فخرى الفقى، لمناقشة مشروعات موازنات وزارة التضامن الاجتماعى والجهات والهيئات التابعة لها عن السنة المالية 2022/2023.

كما سجل سالم اعتراضه أيضا على ضعف التمثيل الحكومى لبنك ناصر الاجتماعى باجتماع اللجنة، قائلا: "وزيرة التضامن الاجتماعى هى رئيس مجلس إدارة البنك، وإذا تعذر حضورها: "بنك أين نائب رئيس مجلس إدارة البنك؟"، ليعلق مسئول القطاع المالى بالبنك قائلا: "عنده اجتماعات"، لينفعل عيله سالم محتدا: "هل هى أهم من اجتماعات مجلس النواب؟".