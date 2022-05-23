تضامن النواب: مشروع قانون حقوق المسنين يكفل "حياة كريمة" ورعاية لكبار السن

القاهرة - سامية سيد - قال عبد الهادى القصبى، رئيس لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، إن مشروع قانون حقوق المسنين يهدف فى المقام الأول لضمان حقوق المسنين سواء الصحية، الاقتصادية، الثقافية، والاجتماعية والترفيهية، بالإضافة لتوفير معاش مناسب يكفل لهم حياة كريمة.

وأشار القصبى، خلال كلمته باجتماع اللجنة اليوم، بحضور المستشار علاء فؤاد وزير شئون المجالس النيابية، إلى أن القانون يعمل أيضا على تمكينهم من المشاركة فى الحياة العامة وتعزيز مشاركتهم فى صياغة السياسات الخاصة بهم، وتنظيم حوارمجتمعى سنوى يستهدف تحديد الفجوات، ومجالات الاهتمام، وسبل التفاعل الملائمة مع قضايا كبار السن.

واستكمل رئيس لجنة التضامن الاجتماعى، أن مشروع القانون يعمل على إتاحة حقوق متكاملة للمسنين من الرعاية الصحية وتسهيل صرف المعاشات، وتوفير رفيق للمسن فى منزله، وتراعى الدولة فى تخطيطها للمرافق العامة احتياجات المسنين، وتعمل على تشجيع منظمات المجتمع المدنى على المشاركة فى رعاية المسنين.