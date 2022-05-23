"تعليم النواب" تناقش طلب نائبة التنسيقية عن الإنشاءات المتوقفة لجامعة دمنهور

القاهرة - سامية سيد - ناقشت لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب، طلب إحاطة مقدم من النائبة رشا كليب، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين فى شأن الموقف الحالى لجامعة دمنهور وتفريغها من القيادات مع عدم وجود صف ثان من القيادات، فضلًا عن الانشاءات المُتوقفة.

وطلبت كليب من الدكتور سامى هاشم رئيس لجنة التعليم والبحث العلمى زيارة لجامعة دمنهور للوقوف على الوضع الحالى لها فى كافة المجالات سواء موقف الإنشاءات المُعطلة، وكذلك موضوع تفريغ الجامعة من القيادات وعدم وجود قيادات صف ثان، وأيضاً التقييم الفنى لأداءات الجامعة، وموقف كلية الطب ومستشفى جامعة دمنهور.

كما طلبت كليب اتخاذ إجراءات فعلية من أجل استرجاع الوحدات السكنية والمقدر ثمنها بما يقارب 50 مليون جنيه، ومحاسبة المتسبب فى إهدارها طيلة السنوات السابقة.

وطالبت كليب، رئيس جامعة دمنهور ببيان شامل لممتلكات ومخصصات جامعة دمنهور بمحافظة البحيرة.