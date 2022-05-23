لجنة الاتصالات بمجلس النواب توافق على موازنة البريد بـ65.5 مليار جنيه

القاهرة - سامية سيد - وافقت لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد بدوى، على مشروع الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية 2022/2023، فيما يخص الهيئة القومية للبريد المصرى.

وأوصت لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الإثنين، بإلزام الهيئة القومية للبريد بتوفير تأمين صحى لأسر العاملين بالهيئة، لتوفير مظلة علاجية لهم.

وقدرت موازنة الهيئة القومية للبريد للعام المالى 2022/2023، بمبلغ 65 مليارا و536 مليون جنيه، بزيادة 8 مليارات و156 مليون عن موازنة العام المالى 2021/2022، بنسبة زيادة قدرها 14.2%.

وقال النائب أحمد بدوى، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن اللجنة توافق على مشروع الموازنة العامة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للهيئة القومية للبريد للسنة المالية 2022/2023، مع التوصية بإلزام هيئة البريد بأن يكون لأسر لعاملين تأمين علاجي.

وأكدت النائبة مارثا محروس، وكيل لجنة الاتصالات وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن اللجنة توصى بتوفير تأمين صحى لأسر العاملين بالهيئة القومية للبريد وذلك إعمالا لأحكام الدستور، ولتوفير تأمين علاجى لأسر العاملين.