نائب التنسيقية: "اتفاقية الكهرباء المائية" تؤكد تحول مصر نحو الطاقة النظيفة

القاهرة - سامية سيد - أكد النائب محمد إسماعيل عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن اتفاقية "إعادة تأهيل محطات كهرباء مائية – المرحلة الثانية" هامة فى ظل توجه الدولة نحو الطاقة النظيفة والمتجددة.

وأعلن "إسماعيل" فى الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الأثنين، موافقته من حيث المبدأ على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة ومكاتب لجان الشئون الاقتصادية والخطة والموازنة والعلاقات الخارجية عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم120 لسنة 2022 بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية بشأن قرض إضافى تصل قيمته إلى 15 مليون يورو بمثابة زيادة الأموال مشروع "إعادة تأهيل محطات كهرباء مائية – المرحلة الثانية"، الموقعة فى القاهرة بتاريخى 10/11/2021و14/12/202.

وأوضح "نائب التنسيقية" أن مصر تستعد لاستضافة مؤتمر المناخ cop 27والذى سيقام فى شرم الشيخ، وحيث أن نسبة الطاقة الكهربائية المولدة من الطاقات المتجددة تبلغ نسبتها 18.5 %وعند أقصى حمل وفقا لتقرير هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، والمجلس الأعلى للطاقة اعتمد خطة الطاقة النظيفة والمتجددة خطة لزيادة تلك النسبة إلى 42% عشان 2035

وأشار "إسماعيل" أن مثل تلك الاتفاقيات هامة وصديقة للبيئة ولا تصدر انبعاثات فى توليد الكهرباء، كما أن شروط الاتفاقية ميسرة ومدة سداد القرض 30 عاما ونسبة العائد بسيطة 2%.