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وقائع المنتدى العربي حول تعزيز التكامل الاقتصادي بين الدول العربية

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شكرا لقرائتكم خبر عن وقائع المنتدى العربي حول تعزيز التكامل الاقتصادي بين الدول العربية والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - الإثنين 23 مايو 2022

انعقد المنتدى العربي حول تعزيز التكامل الاقتصادي بين الدول العربية: "التجارة البينية ودور القطاع العام والخاص في تحقيق ذلك"، تحت رعاية دولة رئيس مجلس الوزراء المصري الدكتور/ مصطفى مدبولي.

 

 

وعلى خلفية وقائع المنتدى، قال وضاح مطهر مسعد مصلح مدير التدريب والتأهيل بالمجلس الاننتقالي الجنوبي

، والإدارة العامة للشؤون الخارجية ،سعدت بلقاء الأستاذ طلال أبو غزالة، مؤسس ورئيس مجموعة طلال أبو غزالة الدولية، المحلل الاستراتيجي وقائد المحاسبة العربية.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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