شكرا لقرائتكم خبر عن «مرور البحرين» يدعو لأخذ الحيطة أثناء السياقة بسبب موجة الغبار عاجل والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أهابت الإدارة العامة للمرور بالبحرين بجميع السائقين أخذ الحيطة والحذر أثناء السياقة، نظرا لموجة الغبار والأتربة المتوقعة مما قد تتسبب في تدني مستوى الرؤية.

وأكدت على ضرورة الالتزام بالمسار الصحيح والسرعة المحددة وترك مسافة الأمان والتجاوز الصحيح وعدم الانشغال بغير الطريق.

كما أهابت قيادة خفر السواحل بمرتادي البحر أخذ الحيطة والحذر نظراً لموجة غبار متوقعة، مصحوبة برياح شديدة السرعة في بعض الأحيان، متمنية السلامة للجميع.