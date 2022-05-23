شكرا لقرائتكم خبر عن إخلاء 4 بنايات سكنية نتيجة حريق اندلع بمطعم في أبوظبي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تتعامل هيئة أبوظبي للدفاع المدني تتعامل مع حريق نتج عن انفجار اسطوانة غاز في مطعم بمنطقة الخالدية بأبوظبي.

وقد باشرت الجهات المختصه عملها، مما مكنها من السيطرة على الحريق، فيما تشير المعلومات الأولية إلى وجود مصابين وأضرار ببعض المحال التجارية وتم إخلاء البناية احترازيا، ولا زالت الفرق المختصة تباشر عملها بالموقع مؤكدين على أهمية وضرورة استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية وعدم تداول المواد الإعلامية مراعاةً لخصوصية ومشاعر المصابين وذويهم.

هذا وتم إخلاء 4 بنايات سكنية من جميع السكان بسلامة، نتيجة تأثر بعض واجهاتها من جراء الانفجار، وجاري العمل على توفير مساكن مؤقتة إلى حين الانتهاء من تأمين البنايات بشكل كامل.