شكرا لقرائتكم خبر عن عودة حركة الملاحة الجوية في العراق إلى طبيعتها والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت إدارة مطار بغداد الدولي إعادة حركة الملاحة الجوية إلى طبيعتها، مؤكدة انسيابية جدول الرحلات الجوية ووصول مدى الرؤية إلى 650 م RVR.

وجاء ذلك بعد توقف دام ساعات بفعل العواصف الترابية التي ضربت البلاد وأسفرت عن أكثر من 2000 حالة اختناق.

وأضاف البيان أن الملاحة عادت إلى طبيعتها في المطار في توضيح للمسافرين وشركات الطيران.

وكانت انتشرت صور وفيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعي، أظهرت 9 عواصف رملية تضرب العراق بأقل من شهرين.

كما أعلنت وزارة النقل العراقية إيقاف الرحلات الجوية في مطارات البلاد صباح الاثنين، لسوء الأحوال الجوية، ثم عادت إدارة المطار وأعلنت استئنافها.