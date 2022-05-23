مقتل رجل بالرصاص في مترو أنفاق نيويورك

23 مايو , 2022
نيويورك (أ ف ب).
قُتل رجل يبلغ من العمر 48 عاماً بعد تعرضه لطلق ناري في الصدر بينما كان يستقل عربة مترو أنفاق بمدينة نيويورك الأحد في أحدث هجوم على ما يبدو ضمن سلسلة هجمات عشوائية في نظام النقل بالمدينة.
وقال كينيث كوري رئيس إدارة شرطة نيويورك في إفادة صحفية إن المسلح المجهول هرب عندما وصل القطار إلى محطة في مانهاتن ولا يزال طليقاً.
وأضاف «يكشف التحقيق الأولي أن المشتبه به كان يسير جيئة وذهاباً في نفس عربة القطار قبل أن يُخرج دونما استفزاز مسدساً ويطلق النار على الضحية من مسافة قريبة بينما كان القطار يعبر جسر مانهاتن».
وقال كوري إن المسلح، الذي وُصف فقط بأنه رجل ضخم الجثة، «ذو بشرة داكنة» ولحية ويرتدي قميصاً له غطاء للرأس وسروالاً فضفاضاً، فر عندما انطلق القطار إلى المحطة التالية.
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