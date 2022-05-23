23 مايو , 2022
أنتوني ألبانيزي يؤدي اليمين رئيساً لوزراء أستراليا (أ ف ب).
أدّى زعيم يسار الوسط أنتوني ألبانيزي الإثنين اليمين الدستورية رئيساً جديداً لوزراء أستراليا قبيل ساعات على توجهه إلى طوكيو للمشاركة في قمة دولية.
وينضم ألبانيزي الذي أبدى استعداد أستراليا للعمل مع العالم في شأن تغير المناخ، الثلاثاء إلى قمة رباعية مع زعماء الولايات المتحدة واليابان والهند.
وأدى رئيس الوزراء الجديد البالغ 59 عاماً اليمين خلال مراسم قصيرة.
ومن الأعضاء الآخرين في فريقه الذين تولوا مناصبهم، وزيرة الخارجية بيني وونغ التي ستشارك مع ألبانيزي في القمة الرباعية، ووزير الميزانية جيم تشالمرز، ووزيرة المال كيتي غالاغر.
وقال في خطاب النصر الأحد «ستكون هناك بعض التغييرات في السياسة، لا سيما في ما يتعلق بتغير المناخ وانخراطنا مع العالم بشأن هذه القضايا».
كانت هذه تفاصيل خبر أنتوني ألبانيزي يؤدي اليمين رئيساً لوزراء أستراليا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المجلة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.