أنتوني ألبانيزي يؤدي اليمين رئيساً لوزراء أستراليا (أ ف ب).

أدّى زعيم يسار الوسط أنتوني ألبانيزي الإثنين اليمين الدستورية رئيساً جديداً لوزراء أستراليا قبيل ساعات على توجهه إلى طوكيو للمشاركة في قمة دولية.

وينضم ألبانيزي الذي أبدى استعداد أستراليا للعمل مع العالم في شأن تغير المناخ، الثلاثاء إلى قمة رباعية مع زعماء الولايات المتحدة واليابان والهند.

وأدى رئيس الوزراء الجديد البالغ 59 عاماً اليمين خلال مراسم قصيرة.

ومن الأعضاء الآخرين في فريقه الذين تولوا مناصبهم، وزيرة الخارجية بيني وونغ التي ستشارك مع ألبانيزي في القمة الرباعية، ووزير الميزانية جيم تشالمرز، ووزيرة المال كيتي غالاغر.

وقال في خطاب النصر الأحد «ستكون هناك بعض التغييرات في السياسة، لا سيما في ما يتعلق بتغير المناخ وانخراطنا مع العالم بشأن هذه القضايا».