مسؤولة اممية تحذر من ازمة عالمية في غضون 10 اسابيع

ونقلت شبكة "Fox news"عن المديرة التنفيذية لشركة غرو إنتيلجينس، ان "العالم أمامه 10 أسابيع فقط لإنقاذ احتياجاته من القمح".

وأضافت مينكر خلال اجتماع خاص لمجلس الأمن الدولي "هذا مزلزل"، "حتى لو انتهت الحرب غداً، فإن مشكلة الأمن الغذائي لدينا لن تختفي قريباً دون تضافر الجهود العالمية".



واكدت مينكر أن "الغزو الروسي لم يتسبب في أزمة أمن غذائي، بل "غذى" ما كان يجري بالفعل".

واوضحت: "بدون إجراءات عالمية عنيفة، فإننا نتحمل مخاطر حدوث قدر غير عادي من المعاناة الإنسانية والأضرار الاقتصادية".

