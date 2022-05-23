الصحة العالمية: فيروس جدري القردة مستقر ولا يبدو أنه يميل إلى التحور

ونقلت وكالة "رويترز" عن المنظمة طمأنتها الخائفين أن "الفيروس الطارئ مستقر ولا يبدو أنه يميل إلى التحور".

وقال روزاموند لويس، رئيس أمانة "مرض الجدري"، وهي جزء من برنامج الطوارئ للمنظمة التابعة للأمم المتحدة، في إحاطة أنه "لا توجد أي دلائل على تحور الفيروس".



من جهتها، قالت المسؤولة عن الأمراض الناشئة لدى المنظمة، ماريا فان كيرخوف: "نريد وقف انتقال العدوى بين البشر"، مؤكدة أنه "يمكن القيام بذلك في الدول التي لم يتفش فيها"،مشددة على أن "الوضع الحالي يمكن السيطرة عليه".

كما أشار لويس إلى أنه "غالباً ما تكون الطفرات أقل مع هذا الفيروس"، مضيفا ان "الأمراض المعدية المتوطنة في غرب ووسط أفريقيا تميل إلى عدم التغيير".

بدورها أوضحت وكالة الصحة الأوروبية أن "خطر انتشار جدري القرود على نطاق واسع ضئيل للغاية".