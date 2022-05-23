فالفيردي: صلاح قلل من قيمة ريال مدريد ولاعبيه

ونقلت صحيفة "ماركا" الإسبانية، عن فالفيردي عما إذا كانت تصريحات النجم المصري تحفزه قبل النهائي القاري، قال: "نعم.. من الواضح أنها كلمات يمكن لأي شخص أن يفهمها بالطريقة التي يريدها".

وأضاف: "أنا منافس لصلاح، والأمر يشبه التقليل من قيمة شعار ريال مدريد ولاعبيه".



وتابع فالفيردي: "كل ما علينا فعله هو أن نقدم أفضل ما لدينا، ونحاول إظهار سبب وصولنا إلى المباراة النهائية.. ونأمل أن نمنح الجمهور وريال مدريد كأسا أخرى".

وكان صلاح قد خسر مع الريدز نهائي 2018 أمام ريال مدريد (3-1)، عندما غادر المباراة في الشوط الأول بسبب الإصابة، ويطمح للثأر يوم السبت المقبل.

