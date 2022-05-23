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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر شاهد.. وقائع المنتدى العربي حول تعزيز التكامل الاقتصادي بين الدول العربية والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 23 مايو 2022
متابعات_الخليج 365
انعقد المنتدى العربي حول تعزيز التكامل الاقتصادي بين الدول العربية: "التجارة البينية ودور القطاع العام والخاص في تحقيق ذلك"، تحت رعاية دولة رئيس مجلس الوزراء المصري الدكتور/ مصطفى مدبولي.
وعلى خلفية وقائع المنتدى، قال وضاح مطهر مسعد مصلح مدير التدريب والتأهيل بالمجلس الاننتقالي الجنوبي
، والإدارة العامة للشؤون الخارجية ،سعدت بلقاء الأستاذ طلال أبو غزالة، مؤسس ورئيس مجموعة طلال أبو غزالة الدولية، المحلل الاستراتيجي وقائد المحاسبة العربية.