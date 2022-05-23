مبابي يوجه رسالة مثيرة لريال مدريد بعد تجديد عقده مع باريس

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 23 مايو 2022

متابعات_الخليج 365

خرج الفرنسي كيليان مبابي مهاجم باريس سان جيرمان، عن صمته وشرح الأسباب التي دفعته لتجديد عقده مع العملاق الفرنسي حتى عام 2025.



وكتب مبابي في رسالته عبر حسابه الرسمي على موقع التغريدات القصيرة "تويتر": "منذ الصغر بدلاً من أن أحلم بحياتي فضلت أن أعيش أحلامي، إنه اختيار ومبدأ وامتياز في نفس الوقت، منذ صغري حاولت المضي قدماً من تحدٍ إلى آخر، منذ الصغر حاولت أن أبني لنفسي مسارا للقمة مهما كان، لكني كنت حريصاً دائماً على احترام مسار عملي".

وأضاف: "منذ الصغر كنت مدفوعاً بنفس الشغف والطموح، هذا يعني لي في بعض الأحيان سوء الفهم، لكنني أتحمل مسؤولية أن هذه الصراحة هي احترام للذات، اليوم أردت أن أعلن أنني اخترت تمديد عقدي في باريس سان جيرمان".

وعن الأسباب التي دفعته لاختيار البقاء مع باريس، قال مبابي: "أنا مقتنع بأنه يمكنني هنا الاستمرار في التطور مع النادي الذي لديه كل الوسائل لتحقيق أهدافه، وأود أن أشكر الرئيس ناصر الخليفي على ثقته واستماعه وصبره، لدي تقدير لجميع مشجعي باريس سان جيرمان، في فرنسا وحول العالم، بعد المودة التي أظهروها لي والتي لا حصر لها خاصة في الأشهر الأخيرة".

وواصل: "أود أيضاً أن أتقدم بخالص الشكر لريال مدريد ورئيسه فلورنتينو بيريز، أدرك الفرصة والامتياز الذي يحصل عليه من يكون أحد أفراد هذه المؤسسة العظيمة، وأتفهم خيبة أملهم، سأكون أول مشجع لهم في نهائي دوري أبطال أوروبا، في باريس بيتي".

واختتم مبابي حديثه، قائلاً: "أنا سعيد جداً لأنني قادر على الاستمرار في التطور بفرنسا، البلد الذي ولدت فيه ونشأت وترعرت، وهذا يمنحني الفرصة لمواصلة أحلامي".