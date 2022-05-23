خفر السواحل اليوناني يمنع أكبر عملية هجرة هذا العام.. إليك التفاصيل

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 23 مايو 2022

متابعات_الخليج 365

أعلن خفر السواحل اليوناني، اليوم الاثنين، أنه منع حوالي 600 مهاجر من عبور بحر إيجه ودخول اليونان من تركيا المجاورة، في أكبر محاولة هجرة هذا العام.



وقال أحد المتحدثين باسم خفر السواحل إن خمسة زوارق وأربعة مراكب غادرت متزامنة الساحل التركي صباح اليوم، وكانت متواجدة في المياه التركية بالقرب من جزيرتي خيوس وساموس اليونانيتين عندما تدخل خفر السواحل اليوناني.

وأضاف أن "الدوريات اليونانية تمكنت بسرعة من تحديد موقع القوارب وإبلاغ خفر السواحل التركي"، مشيرا إلى أن جميع القوارب إما عادت ادراجها أو تم اعتراضها من قبل خفر السواحل التركي.

وأوضح أن جميع القوارب كانت حينها "داخل المياه الإقليمية التركية".

ولطالما اتهمت أثينا أنقرة بعدم اتخاذ إجراءات كافية بحق المهربين الذين يرسلون المهاجرين في قوارب متهالكة من تركيا في انتهاك لاتفاق عام 2016 بين أنقرة والاتحاد الأوروبي.