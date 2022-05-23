أبرزها تحديد العمر.. اعتماد قواعد القبول في مرحلة رياض الأطفال بالشرقية

محمد اسماعيل - القاهرة - الشرقية - هبة القصاص:

اعتمد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية قواعد القبول بمرحلة رياض الأطفال بالمدارس الرسمية عربي للعام الدراسي الجديد.

أوضح محمد رمضان وكيل وزارة التربية والتعليم بالشرقية، أن شروط وضوابط التقدم لمرحلة رياض الأطفال بالمدارس الرسمية عربي هي:

- يبدأ التقدم للمستوى الأول بمرحلة رياض الأطفال عربي اعتبارًا من بداية الشهر المقبل وحتى نهايته، تنسيق أول، ويتم إعلان النتيجة في 10 يوليو 2022.

- في حالة عدم استكمال الأعداد المطلوبة يتم فتح باب القبول في 15 يوليو، ويمكن فتح تنسيق ثالث في الفترة من 20 أغسطس 2022 وحتى 20 سبتمبر المقبلين.

- يتم حساب سن القبول لمرحلة رياض الأطفال بالمدارس الرسمية عربي والمدارس الخاصة اعتبارا من 1 أكتوبر 2022.

- الحد الأدنى لسن القبول 4 سنوات ويتم القبول تنازليا من الأعلى سنًا.

- يفتح المستوى الثاني فقط في المدارس التي يوجد بها قاعة واحدة لرياض الأطفال على ألا يقل سن الأطفال المقبولين بالروضة عن 5 سنوات.

- لا يجوز قبول أطفال في سن الإلزام بفصول رياض الأطفال.

- عدم فتح قاعة جديدة أقل من الكثافات المقررة طبقاً للقرارات الوزارية المنظمة لهذا الشأن.

- لا يجوز قبول تحويل الطفل بالمستوى الأول من روضة إلى روضة أخرى بالإدارة ذاتها أو إدارة أخرى.

- الإلتزام بالتعليمات والقواعد المنظمة في شأن التأشيرات الواردة لقبول الطلاب بالمدارس.

- علي المدرسة الالتزام بالتعليمات الواردة من الشئون المالية والإدارية فيما يخص الطوابع والدمغات المطلوبة لملف التقديم وعدم قبول أي صورة من صور التبرعات العينية أو المادية أثناء استلام الملفات.