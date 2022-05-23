فيديو وصور.. لحظة إنقاذ سيدة مُسنة سقطت من الطابق الثاني في بورسعيد

محمد اسماعيل - القاهرة - بورسعيد - طارق الرفاعي:

أنقذ مجموعة من شباب حي الزهور بمحافظة بورسعيد، سيدة مُسنة، عقب سقوطها من شرفة منزلها بالدور الثاني لإحدى العمارات في نطاق الحي على مظلة حديدية بالدور الأرضي.

وتداول مستخدمون لشبكة التواصل الاجتماعي، فيديو، اليوم الإثنين، نسبوه للحظة سقوط السيدة، وقيام مجموعة من شباب المنطقة بإحضار سلم خشبي للصعود عليه وإنقاذها.

ونجح شباب المنطقة في إنقاذ السيدة المُسنة وإنزالها من على المظلة الحديدية، وسط عبارات الإشادة والشكر من سكان المنطقة ورواد مواقع التواصل الاجتماعي لما أقدم عليه الشباب من عمل وصفوه بـ"الشجاع والإنساني"، ومطالبين بضرورة توفير الرعاية الاجتماعية والصحية اللازمة للسيدة.