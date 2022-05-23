ريتاج تودع الحياة بعد صراع مع السرطان.. حزن في بورسعيد - صور

محمد اسماعيل - القاهرة - بورسعيد - طارق الرفاعي:

سادت حالة من الحزن محافظة بورسعيد، اليوم الإثنين، عقب الإعلان عن وفاة الطفلة "ريتاج" بعد صراع طويل مع مرض السرطان.

وبدأت الطفلة "ريتاچ" رحلة علاجها مع مرض السرطان منذ عدة أشهر بمستشفى سرطان الأطفال 57357، وانتهت داخل مستشفى النصر التخصصي في بورسعيد حيث لفظت أنفاسها الأخيرة داخله، بعدما فشلت جهود الأطقم الطبية في إنقاذ حياتها، حيث دخلت المستشفى منذ فترة قصيرة في حالة صحية حرجة عقب تدهور حالتها الصحية.

وانتشرت مئات التعازي على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي في بورسعيد التي تنعى الطفلة التي أطلقوا عليها اسم "عروس الجنة"، في ظل حالة من الحزن الشديد بين أفراد أسرتها وزملائها في المدرسة.