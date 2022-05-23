توقف حركة الملاحة في مطار الكويت الدولي - #عاجل

أعلنت الإدارة العامة للطيران المدني في الكويت، أن حركة الملاحة الجوية في مطار الكويت الدولي توقفت في تمام الساعة 2:20 ظهرا بالتوقيت المحلي لدولة الكويت مؤقتا بسبب حالة الغبار التي تشهدها البلاد.



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