إحالة ملف جريمة قتل شيرين أبو عاقلة إلى الجنائية الدولية

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 23 مايو 2022 04:10 مساءً - منذ 40 دقيقة

آخر تحديث: 23 - مايو - 2022 4:34 مساءً

أكّد وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي ، اليوم الإثنين، إحالة ملف جريمة قتل الصحفية شيرين أبو عاقلة مراسلة قناة الجزيرة، إلى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي.

وأضاف المالكي خلال حديثٍ مع وكالة “الأناضول” التركية، أن الجانب الفلسطيني قام بتوثيق ما حدث في جريمة مقتل أبو عاقلة، ورفع تقريرًا قبل يومين إلى مكتب المدعي العام للجنائية الدولية.

وشدد على أنهم على تواصل مستمر مع الجنائية الدولية منذ الانضمام لميثاق روما (المؤسس للمحكمة)، لافتًا إلى أن لديهم نشاطًا وفعالية كبيرة.

وتابع: “نرفع تقارير دورية بشكل شهري إلى المحكمة حول الانتهاكات التي ترتكبها إسرائيل ونظام الفصل العنصري الذي تمارسه، ويتم رفعها للمدعي العام لضمها لبقية التقارير التي تؤسس للحالة في فلسطين”.

ودعا الوزير المالكي إلى إضافة جريمة مقتل أبو عاقلة إلى مجموع الجرائم التي يتم توثيقها من قبل المحكمة، من أجل التحقيق الرسمي الذي تنتظره فلسطين لمحاسبة إسرائيل.

واستشهدت الصحافية شيرين أبو عاقلة مراسلة قناة الجزيرة في فلسطين صباح يوم الأربعاء 11 مايو 2022 خلال تغطيتها لاقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي لمخيم جنين.

جريمة حرب

بدورها، نددت المقررة الخاصة للأمم المتحدة في الأراضي الفلسطينية المحتلة فرانشيسكا ألبانيزي بالعراقيل الإسرائيلية التي تعيق دخولها الأراضي الفلسطينية، وطالبت بفتح تحقيق في مقتل شيرين أبو عاقلة.

وقالت ألبانيزي -في تصريحات للجزيرة- إن مقتل شيرين أبو عاقلة يرقى إلى “جريمة حرب”، مؤكدة أن هناك ضغوطا متزايدة على المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية للتحقيق في الجريمة.

وأشارت المقررة الأممية إلى أن إسرائيل لديها سجل طويل في الامتناع عن إجراء التحقيقات المستقلة.

وفي ما يتعلق بمنع دخول الوفد الأوروبي للقدس، قالت ألبانيزي إنه يتعين اتخاذ إجراءات ضد إسرائيل إذا واصلت منع دخول الوفد.