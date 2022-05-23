الكرملين: ضخ مزيد من الأسلحة لأوكرانيا لن يضمن الأمن لأوروبا

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 23 مايو 2022 04:10 مساءً - منذ ساعة واحدة

قال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف، اليوم الاثنين، أن ضخ مزيد من الأسلحة لأوكرانيا لن يضمن الأمن في أوروبا.

كما اتهم بيسكوف، الغرب بالتسبب في أزمة غذاء عالمية عبر فرضه أشد العقوبات في التاريخ الحديث، على موسكو بسبب النزاع الأوكراني الروسي.

لسنا سبب المشكلة

وأضاف أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يتفق مع تقييم الأمم المتحدة بأن العالم يواجه أزمة غذائية قد تسبب المجاعة. وقال “روسيا كانت دائما دولة مُصدرة للحبوب يعول عليها… لسنا سبب المشكلة”.

وكان وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، اتهم في وقت سابق روسيا بالتسبب في انعدام المواد الغذائية حول العالم، مشيرا إلى وجوب الضغط عليها لتوفير ممرات آمنة في أوكرانيا لإيصال الغذاء.

كما شدد خلال اجتماع في الأمم المتحدة الأسبوع الماضي، على أن أزمة الغذاء تستوجب حلا عالمياً، اسيما أنها تهدد الأمن والسلام.

يذكر أن أن البنك الدولي كان أعلن أنه سخصص 30 مليار دولار على مدار 15 شهراً للمساعدة في منع أزمة الأمن الغذائي التي أثارتها العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، والتي تسببت في وقف معظم صادرات الحبوب من البلدين.

وتعتبر كل من أوكرانيا وروسيا من طليعة البلدان المصدرة للقمح، إلا أن النزاع بينهما تسبب في عرقلة تصدير المحاصل، منذ أشهر، فيما سجلتت أسعار القمح ارتفاعاً ملحوظاً حول العالم.