مستشار رئاسي أوكراني: أوروبا تصب مليار يورو يومياً بجيب موسكو

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 23 مايو 2022 04:10 مساءً - منذ ساعتين

مع دخول الحرب شهرها الرابع، تواصل أوكرانيا مطالباتها بوقف البلدان الأوروبية شراء الغاز والنفط نهائياً من روسيا، ردا على العملية العسكرية التي أطلقتها في أوكرانيا، جددت كييف، اليوم الاثنين، الطلب عينه.

فقد اعتبر ميخائيل بودولاك، مستشار مدير مكتب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أنه على الرغم من قرب دخول النزاع شهره الرابع، لا تزال أوروبا ترسل مليار يورو يومياً إلى موسكو لشراء النفط والغاز.

لكنه أكد بتغريدة عبر حسابه على تويتر أن بلاده “ما زالت تدافع عن الحدود الأوروبية والحضارة الديمقراطية”.

“بضع سنوات”

وكانت العديد من دول الاتحاد الأوروبي بدأت منذ انطلاق العملية العسكرية الروسية على أراضي الجارة الغربية في فبراير الماضي، بوضع خطط للحد من اعتمادها على الوقود والغاز الروسيين، لاسيما بعد أن فرضت موسكو الدفع بالروبل.

إلا أن مسؤولين أوروبيين أوضحوا أن تلك الخطوة (الاستغناء عن الطاقة الروسية)، قد تتطلب بضع سنوات.

فيما أعلن الاتحاد الأوروبي رسميا يوم الجمعة الماضي (20 مايو)، أن الدول الأعضاء ستتخلص من واردات الغاز الروسي بحلول العام 2027.

بينما قدر عدد من الخبراء أن يكلف هذا القرار مستقبلاً، دول الاتحاد 203 مليارات يورو من الإنفاق الإضافي على الطاقة بحلول عام 2030 بالأسعار الحالية.

يذكر أنه منذ انطلاق العملية الروسية في أوكرانيا يوم الرابع والعشرين من فبراير، فرضت الدول الأوروبية وأميركا آلاف العقوبات المؤلمة على موسكو، طالت مختلف القطاعات، فضلا عن رجال الأعمال والأثرياء، ومئات السياسيين. كما دفعت مئات الشركات العالمية الأجنبية إلى مغادرة البلاد، وإقفال فروعها فيه.