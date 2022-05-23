شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع الحالات بجدري القردة في البرتغال إلى 37 إصابة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - سجلت السلطات الصحية في البرتغال اليوم الاثنين، 14 حالة مؤكدة جديدة بمرض جدري القردة، وبذلك يصل العدد الإجمالي للحالات المؤكدة إلى 37.

وفي إسبانيا، سجلت السلطات الصحية في منطقة مدريد أربع حالات مؤكدة أخرى اليوم الاثنين، ليرتفع الإجمالي إلى 34 إصابة، وهناك 38 حالة أخرى يشتبه إصابتها بجدري القردة في مدريد.

وجدري القردة، الذي يظهر غالبا في غرب ووسط أفريقيا، هو عدوى فيروسية تم رصدها لأول مرة في جمهورية الكونجو الديمقراطية في السبعينيات. وتشمل الأعراض الحمى والصداع والطفح الجلدي الذي يبدأ على الوجه وينتشر إلى باقي أجزاء الجسم.

ويقول العلماء إن تفشي المرض مؤخرا في أكثر من 10 دول لا يتوطن بها أمر غير معتاد.