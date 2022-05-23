كوريا الشمالية تسجل أكثر من 167 ألف إصابة جديدة بـ«الحمى» (أ ف ب).

أعلنت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية، اليوم (الإثنين)، تسجيل أقل من 200 ألف حالة جديدة ظهرت عليها أعراض الإصابة بالحمى لليوم الثاني على التوالي.

وأثارت موجة كوفيد الحالية، التي تم الإعلان عنها يوم 12 مايو (أيار)، مخاوف بشأن نقص اللقاحات، وعدم توافر البنية التحتية الطبية الملائمة، وأزمة غذائية محتملة في الدولة التي يبلغ عدد سكانها 25 مليون نسمة.

وقال الرئيس الأميركي جو بايدن، السبت، إن واشنطن عرضت لقاحات «كوفيد-19» على الصين وكوريا الشمالية، لكنها «لم تتلق أي رد».

وأعلنت كوريا الشمالية عن تسجيل 167650 حالة جديدة ظهرت عليها أعراض الإصابة بالحمى، إضافة لتسجيل وفاة أخرى.

وقالت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية، إن أكثر من 2.33 مليون حالة من إجمالي 2.81 مليون حالة تعافت حتى مساء الأحد، بينما بلغ العددالرسمي للوفيات 68.