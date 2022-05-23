الأمم المتحدة تلجأ لماسك وبيزوس.. للمساعدة في حل مشكلة الجوع

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 23 مايو 2022

متابعات_الخليج 365

دعا المدير التنفيذي لبرنامج الغذاء العالمي التابع لهيئة الأمم المتحدة، ديفيد بيسلي، مليارديرات العالم، مثل إيلون ماسك وجيف بيزوس، للمساعدة في إنقاذ العالم من الجوع.



وقال بيسلي إنه تحدث في العام الماضي مع ماسك على شبكات التواصل الاجتماعي، وسأله الأخير ماذا يمكن أن تساهم 6 مليارات دولار في مساعدة الأمم المتحدة في حل مشكلة الجوع، وقام ماسك بالفعل بـ "تحويل 6 مليارات دولار إلى الصندوق" وفقا لبيسلي.

وتابع بيسلي: "ظن الجميع أن هذه الأموال وصلت إلينا، إلا أننا لم نستقبلها بعد. لهذا فأنا مليء بالأمل".