شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس النواب يوافق على قرض بـ250 مليون يورو لتحويل قطار أبو قير إلى مترو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة، اليوم الاثنين، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس المجلس، على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 122 لسنة 2022 بشأن الموافقة على اتفاق قرض (مترو الإسكندرية) بين جمهورية مصر العربية والبنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية بمبلغ 250 مليون يورو، والموقع فى27/12/2021.

ويهدف الاتفاق إلى تقديم قرض بمبلغ 250 مليون يورو للهيئة القومية للأنفاق بهدف تمويل كهربة وتحويل خط سكة حديد أبو قير فى الإسكندرية إلى مترو لخدمة أهالى الإسكندرية ويتضمن المشروع أعمال البنية التحتية لتطوير الخط وتزويده بالكهرباء وأنظمة السكك الحديدية ذات الصلة بما فى ذلك تطوير أنظمة الإشارات والاتصالات وأنظمة التحكم المركزية لعربات السكك الحديدية التى سيتم تشغلها على خط المترو الجديد والإشراف على الإنشاءات وأعمال تجهيز الموقع.

وأكدت لجنة النقل بمجلس النواب أهمية المشروع بسبب ما يحققه من نفع لمواطنى محافظة الإسكندرية.

وأشارت اللجنة إلى أن القرض يسهم فى تنفيذ مشروع خدمى وتنموى يحقق أهدافاً اجتماعية واقتصادية وبيئية كبيرة لمجتمع الإسكندرية.

ولفتت اللجنة إلى أن مشروع إعادة تأهيل وتطوير مترو الإسكندرية هو أحد أهم الحلول الفعالة فى التعامل مع مشاكل النقل داخل محافظة الإسكندرية فى ظل الكثافات السكانية العالية وعدم قدرة المحاور المرورية على أن تتحمل وحدها خدمات ومطالب النقل الداخلي.

وطالبت اللجنة بضرورة المتابعة الدقيقة لجميع مراحل التنفيذ وفقا للتصميم ودراسة الجدوى المعدة للمشروع.

وأوصت بسرعة العمل على استكمال باقى المشروعات ذات الأولوية التى وضعتها خطة استراتيجية النقل.