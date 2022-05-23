شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس النواب يوافق على قرض بقيمة 15 مليون يورو لتأهيل محطات كهرباء مائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة، اليوم الإثنين، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس المجلس، على قرار رئيس الجمهورية رقم 120 لسنة 2022، بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية بشأن قرض إضافى تصل قيمته إلى 15 مليون يورو بمثابة زيادة لأموال مشروع "إعادة تأهيل محطات كهرباء مائية - المرحلة الثانية"، الموقعة فى القاهرة بتاريخى 10/ 11/ 2021 و14/ 12/ 2021.

وجاء فى المذكرة الإيضاحية أنه تم توقيع خطاب متبادل بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية بشأن قرض إضافى تصل قيمته إلى 15 مليون يورو بمثابة زيادة لأموال مشروع إعادة تأهيل محطات كهرباء مائية - المرحلة الثانية.

وأشارت إلى أن مشروع إعادة تأهيل محطات كهرباء مائية - المرحلة الثانية يتم دعمه - فى إطار مشروع اللجنة العليا المصرية الألمانية المشتركة للطاقات المتجددة وكفاءة الطاقة وحماية البيئة - من الحكومة الألمانية وفقا للمادة 1/1/1 من اتفاق التعاون الفنى لعام 2016 الموقع بين الحكومتين المصرية والألمانية بتاريخ 23/12/2018 الصادر بشأن الموافقة علية قرار رئيس الجمهورية رقم 69 لسنة 2019، وتتمثل الشروط المالية لهذا القرض الإضافى فيما يلي: مدة القرض: 30 سنة تتضمن 10 سنوات فترة سماح، الفائدة السنوية: 2%.

وأكد عدد من أعضاء المجلس على ضرورة ترشيد سياسة القروض، وقال النائب محمد الفيومى، إن المجلس يوافق على قروض منذ فترة حتى ارتفع الدين العام إلى نحو 6 تريليونات جنيه، فيما أشار النائب السيد رحمو، إلى أن نسبة القروض ارتفعت ويجب إعادة النظر فيها.