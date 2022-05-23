شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مجلس النواب يهنئ النائبة ضحى عاصى لحصولها على عضوية اتحاد الكتاب الروسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هنأ المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، النائبة ضحى عاصى، عضو مجلس النواب، لحصولها على العضوية العاملة باتحاد الكتاب الروسى لدورها فى إثراء الأدب الروسى من خلال رواياتها العديدة باللغة الروسية وترجمتها للعديد من لغات العالم، لافتا إلى أنها تُعد أول كاتبة وأديبة مصرية تحصل على العضوية العاملة باتحاد الكتاب الروسى.

ومن ناحيتها قالت النائبة ضحى عاصى، خلال الجلسة العامة، المنعقدة الآن، إن اتحاد الكتاب الروسى من الاتحادات العريقة بالعالم حيث أُنشئ عام 1934، مؤكدة على التأثير الكبير للكتاب المصريين عالميا.