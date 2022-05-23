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رئيس مجلس النواب يهنئ النائبة ضحى عاصى لحصولها على عضوية اتحاد الكتاب الروسى

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القاهرة - سامية سيد - هنأ المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، النائبة ضحى عاصى، عضو مجلس النواب، لحصولها على العضوية العاملة باتحاد الكتاب الروسى لدورها فى إثراء الأدب الروسى من خلال رواياتها العديدة باللغة الروسية وترجمتها للعديد من لغات العالم، لافتا إلى أنها تُعد أول كاتبة وأديبة مصرية تحصل على العضوية العاملة باتحاد الكتاب الروسى.

 

 

 

ومن ناحيتها قالت النائبة ضحى عاصى، خلال الجلسة العامة، المنعقدة الآن، إن اتحاد الكتاب الروسى من الاتحادات العريقة بالعالم حيث أُنشئ عام 1934، مؤكدة على التأثير الكبير للكتاب المصريين عالميا.

 

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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