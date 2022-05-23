شكرا لقرائتكم خبر عن 40 حزبا تسلم الأكاديمية الوطنية مقترحات "تحالف الأحزاب" بشأن مؤتمر الحوار الوطنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أرسل تحالف الأحزاب المصرية المكون من 40 حزبا سياسيا، إلى الأكاديمية الوطنية للتدريب المكلفة بتنظيم وإدارة مؤتمر الحوار الوطنى الذي دعا إليه الرئيس عبد الفتاح السيسى، في حفل إفطار الأسرة المصرية، لوضع خارطة طريق للعبور بمصر إلى الجمهورية الجديدة، مقترحات التحالف بشأن الحوار الوطني.

وقال النائب تيسير مطر رئيس حزب إرادة جيل، أمين عام التحالف، فى بيان صحفى، إن تحالف الأحزاب المصرية يدعم ويرحب بدعوة الحوار الوطنى التى تعد فرصة لتنشيط الحياة الحزبية، وعودة دورها فى المشهد السياسي مرة أخرى، مشيرا إلى أن جميع أحزاب التحالف تقف خلف مؤسسات الدولة وخاصة القوات المسلحة والشرطة في حربها على الإرهاب.

وأشار إلى أن الدولة تمر بالعديد من التحديات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، خاصة في ظل التغيرات الدولية، داعيا جميع القوى السياسية لتغليب المصلحة العامة والعمل علي المشاركة في بناء الجمهورية الجديدة.

وأبرز أحزاب تحالف كل من حزب إرادة جيل برئاسة النائب تيسير وكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ، وحزب الحركة الوطنية برئاسة رؤوف السيد، وحزب السادات الديمقراطي برئاسة الدكتور عفت السادات، وحزب المصريين برئاسة حسين أبو العطا، وحزب مصر بلدي برئاسة اللواء سيف الدين عبد الباري، وحزب العربي للعدل والمساواة برئاسة الشيخ على فريج، وحزب الريادة برئاسة كمال حسنين، وحزب أبناء مصر برئاسة المهندس مدحت بركات، وحزب البداية برئاسة محمود حسام، وحزب الأحرار برئاسة الكاتب طارق درويش، وحزب الشعب الديمقراطي برئاسة خالد فؤاد، وحزب الاتحاد الديمقراطي برئاسة حسن ترك، وحزب صوت مصر برئاسة نصر سليمان، وحزب مصر المستقبل برئاسة رضا حجي، وحزب الاجتماعي الحرب برئاسة عصمت الميرغني، وحزب المستقلين الجدد برئاسة هشام عناني، وحزب الانتماء المصري برئاسة ماجدة محمد حسن، وحزب التحرير برئاسة ممدوح عبد الحكيم، وحزب المصري برئاسة سيد الجابري، وحزب الأحرار الدستوريين برئاسة محمد المنصوري، وحزب السلام الاجتماعي الحر برئاسة حفظي زيد، وحزب حماة مصر برئاسة مدحت الحداد، وحزب نهضة مصر برئاسة أحمد أبو النظر، وحزب العدالة الاجتماعية برئاسة محمود فرغل، وحزب الغد المصرى الجديد برئاسة جيهان الشريف، وحزب النصر برئاسة شريف الحسيني، وحزب العمل ويمثله محسن أبو سعده، وحزب الخضر المصرى حسام الحسيني، وحزب مصر 2000 ، وحزب العربي الاشتراكي برئاسة رامي السيد، وحزب الثورة برئاسة سيد حسن.