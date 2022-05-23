شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس النواب لرئيس "برلمانية الوفد": انتوا جايين تحلوا مشاكل الحزب هنا ولا إيه؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مازح المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة اليوم، النائب سليمان وهدان رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، على خلفية التقدم بعدد من التعديلات على صياغات المواد الواردة بمشروع قانون بوابة الحج الإلكترونية.

جاء ذلك بعد أن نادى رئيس المجلس، على سليمان وهدان، أكثر من مرة، وبسبب استغراق رئيس برلمانية الوفد، فى الحديث مع أحد أعضاء الحزب، وقال المستشار الدكتور حنفى جبالى موجها حديثه للنائب سليمان وهدان: "انتوا جايين تحلوا مشاكل حزب الوفد هنا ولا إيه؟.

ووافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، على مجموع مواد مشروع قانون إنشاء البوابة المصرية الموحدة للحج، بينما أرجأ الموافقة النهائية إلى جلسة لاحقة.