شكرا لقرائتكم خبر عن أوكرانيا تطالب بفرض حظر على مصادر الطاقة الروسية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - دعا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اليوم الاثنين، إلى تشديد العقوبات المفروضة على روسيا إلى الحدود "القصوى"، وذلك في كلمة افتتاحية بالمنتدى الاقتصادي العالمي.

وشدد زيلينسكي، في كلمة عبر رابط فيديو، على ضرورة أن تشمل العقوبات فرض حظر على مصادر الطاقة الروسية.

وأعرب زيلينسكي عن امتنانه للدعم الدولي الذي حظيت به بلاده، ودعا الشركات الأجنبية للمشاركة في إعادة إعمار المدن الأوكرانية المدمرة، بعد انتهاء الحرب، وقال إنه يتعين استغلال الأصول الروسية المجمدة في تمويل إعادة إعمار أوكرانيا.

وفيما يتعلق بنقص الغذاء حول العالم، دعا زيلينسكي إلى إجراء مفاوضات بشأن الوصول إلى الموانئ البحرية الأوكرانية المحاصرة.