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موجة الغبار توقف الرحلات في مطار الكويت عاجل

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الدمام - شريف احمد - أعلنت الإدارة العامة للطيران المدني في الكويت عن أن حركة الملاحة الجوية في مطار الكويت الدولي توقفت في تمام الساعة 2:20 ظهرا بالتوقيت المحلي لدولة الكويت مؤقتا بسبب حالة الغبار التي تشهدها البلاد.

وأوضح نائب المدير العام لشؤون خدمات الملاحة الجوية عماد الجلوي أن حركة الطائرات تأثرت بحالة الجو الحالية مضيفا أنه سيتم إعادة جدولة مواعيد الرحلات والعودة إلى حركة الطيران الطبيعية في المطار فور تحسن الرؤية.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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