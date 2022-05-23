شكرا لقرائتكم خبر عن موجة الغبار تعطل الرحلات الجوية والدوام الدراسي في العراق والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أوقفت السلطات العراقية اليوم الرحلات الجوية في جميع المطارات وذلك بسبب الأحوال الجوية، فيما أعلنت الأمانة العامة لمجلس الوزراء العراقي تعطيل الدوام الرسمي.

وأكدت وزارة الصحة العراقية جاهزيتها للتعامل مع الحالات المرضية الناجمة عن موجة الغبار وتوفير جميع المستلزمات.

وكان العراق قد شهد موجة من الغبار في ساعات الصباح الأولى، أدى إلى انعدام الرؤية الأفقية، حيث من المنتظر أن تتلاشى موجة الغبار مساء اليوم، بحسب ما أعلنته هيئة الأنواء الجوية بالعراق.