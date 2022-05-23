الجنود الروس يبدأون في إزالة الألغام من مصنع آزوفستال بأوكرانيا

الجنود الروس يبدأون في إزالة لألغام من مصنع آزوفستال بأوكرانيا (أ ف ب).

بدأ الجنود الروس في إزالة الألغام والحطام من أراضي مصنع آزوفستال للصلب في ماريوبول يوم الأحد بعد صدور أوامر لمئات من القوات الأوكرانية التي تحصنت لأسابيع في المصنع المترامي الأطراف بالانسحاب.

وأظهرت لقطات مصورة الجنود وهم يسيرون في المجمع ويستخدمون أجهزة الكشف عن الألغام على الطرق التي يتناثر عليهاالحطام، بينما قام آخرون بتفقد كل شيء بحثاً عن عبوات ناسفة.

وقال جندي روسي يدعى باباي «المهمة جسيمة، لقد زرع العدو ألغامه الأرضية، كما قمنا بزرع ألغام مضادة للأفراد أثناء صد العدو. لذلك أمامنا نحو أسبوعين من العمل».

وقالت روسيا يوم الجمعة إن آخر مقاتلين أوكرانيين يدافعون عن آزوفستال استسلموا. ولم تؤكد أوكرانيا هذا النبأ، لكن قائداً بإحدى الوحدات في المصنع قال في مقطع مصور إن القوات تلقت أوامر بالانسحاب.