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ليفربول يعلن عن اولى صفقاته الصيفية

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بغداد - ياسين صفوان -

2022-05-23 | 14:43

ليفربول يعلن عن اولى صفقاته الصيفية

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أعلن نادي ليفربول، اليوم الإثنين، عن إبرامه أولى صفقاته خلال موسم الانتقالات الصيفية، بضم أحد أبرز المواهب الإنجليزية الشابة.
وقال النادي الإنجليزي، في بيان على موقعه الرسمي: "يعلن الريدز انضمام فابيو كارفاليو إلى صفوفنا هذا الصيف"، مضيفا:"المهاجم البالغ من العمر 19 عاما، سيكمل رسميا الانتقال للنادي في 1 تموز".

واوضح: "لعب كارفاليو دورا رئيسيا في عودة فولهام إلى الممتاز في موسم 2021-2022، حيث سجل 10 أهداف وقدم 8 تمريرات حاسمة في 36 مباراة".


وتابع النادي: "لقد شارك مع فولهام 4 مرات في البريميرليج خلال الموسم الماضي، وسجل هدفه الأول أمام ساوثهامبتون في ايار 2021".

واختتم: "شارك كارفاليو لأول مرة مع منتخب البرتغال تحت 21 عاما، في اذار الحالي، بعد أن مثل إنجلترا سابقا على مستوى فرق الشباب".

سعد أحمد المحرر: سعد أحمد
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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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