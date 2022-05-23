ليفربول يعلن عن اولى صفقاته الصيفية

وقال النادي الإنجليزي، في بيان على موقعه الرسمي: "يعلن الريدز انضمام فابيو كارفاليو إلى صفوفنا هذا الصيف"، مضيفا:"المهاجم البالغ من العمر 19 عاما، سيكمل رسميا الانتقال للنادي في 1 تموز".

واوضح: "لعب كارفاليو دورا رئيسيا في عودة فولهام إلى الدوري الإنجليزي الممتاز في موسم 2021-2022، حيث سجل 10 أهداف وقدم 8 تمريرات حاسمة في 36 مباراة".



وتابع النادي: "لقد شارك مع فولهام 4 مرات في البريميرليج خلال الموسم الماضي، وسجل هدفه الأول أمام ساوثهامبتون في ايار 2021".

واختتم: "شارك كارفاليو لأول مرة مع منتخب البرتغال تحت 21 عاما، في اذار الحالي، بعد أن مثل إنجلترا سابقا على مستوى فرق الشباب".

