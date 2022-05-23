ضبط اسلحة واعتدة داخل منزل احد المطلوبين في ميسان

وقالت المديرية في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، انه "بعد ورود معلومات دقيقة من جهاز المخابرات العراقي في ميسان، على الفور وجه قائد شرطة المحافظة ، بتشكيل فريق عمل مختص من قسم مكافحة الاجرام / شعبة اجرام البلدة ، وبرئاسته شخصياً ورئاسة مدير قسم الإجرام ، وتنفيذ عملية دهم وتفتيش لمنزل أحد المطلوبين بالارهاب ، وذلك ضمن احدى مناطق مدينة العمارة ".واضافت انه "تم ضبط بداخل المنزل سلاح نوع (PKC) عدد (1) وبندقية نوع كلاشينكوف عدد (2) ومخازن عدد (27) مع (2573) إطلاقة".

واشارت المديرية الى "اتخاذ الاجراءات الاصولية واحالة المضبوطات الى الجهات المختصة ".