شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الطيران المدني بالكويت يعلن توقف حركة الملاحة بسبب العاصفة الترابية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أعلنت الإدارة العامة للطيران المدني في الكويت اليوم الاثنين ( 2022/5/23 ) أن حركة الملاحة الجوية في مطار الكويت الدولي توقفت في تمام الساعة 2:20 ظهرا بالتوقيت المحلي لدولة الكويت مؤقتا بسبب حالة الغبار التي تشهدها البلاد.



وأوضح نائب المدير العام لشؤون خدمات الملاحة الجوية عماد الجلوي، أن حركة الطائرات تأثرت بحالة الجو الحالية.

وأضاف أنه سيتم إعادة جدولة مواعيد الرحلات والعودة إلى حركة الطيران الطبيعية في المطار فور تحسن الرؤية.