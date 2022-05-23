عاجل.. زلزال بقوة 5.5 يضرب جنوب شرق إيران

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 23 مايو 2022

متابعات_الخليج 365

ضرب زلزال قوته 5.5 درجة على مقياس ريختر مدينة "سرجنكل" التابعة لمحافظة سيستان وبلوشستان في جنوب شرق إيران.



وقال علي رضا شهركي، المدير العام لمكتب إدارة الأزمات بمحافظة سيستان وبلوشستان: "حتى الآن تم تسجيل إصابة شخصين بجروح إضافة إلى وجود أضرار مادية في بعض المنازل جراء الزلزال".

وأضاف شهركي "تم إرسال فرق التقييم إلى المنطقة للتحقيق في الأضرار الناجمة عن الزلزال الذي بلغت قوته 5.5 درجة في مدينة سرجنكل".

وبحسب شهركي، فإنه "بسبب قوة الزلزال، هناك احتمال حدوث أضرار في المنازل المبنية من الطوب والطين".

ويبلغ عدد سكان مدينة "سرجنكل" نحو 6 آلاف شخص وهي مكونة من قرى عدة.

وإيران التي تقع على خطوط صدع رئيسية واحدة من الدول الأكثر عرضة للزلازل في العالم، وفي 26 من ديسمبر/كانون الأول من عام 2006، تعرضت مدينة "بم" التابعة لمحافظة كرمان جنوب شرق إيران، لزلزال بقوة 6.6، أوقع 42 ألف قتيل وقرابة 50 ألف جريح، كما دمر الآلاف من الوحدات السكنية.

وكان زلزال عنيف ضرب محافظة كرمنشاه غرب إيران بقوة 7.3 درجة على مقياس ريختر في نوفمبر/تشرين الثاني لعام 2017، وأدى إلى مقتل أكثر من 620 شخصاً فضلاً عن انهيار الآلاف من الوحدات السكنية.