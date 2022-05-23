الخارجية الروسية تؤكد أن خروج مولدوفا من رابطة الدول المستقلة سيؤثر سلبا على اقتصادها

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 23 مايو 2022

متابعات_الخليج 365

أعلن نائب وزير الخارجية الروسي، أندريه رودينكو، اليوم الاثنين، أن احتمال خروج مولدوفا من رابطة الدول المستقلة سيؤثر سلبا على اقتصادها.



وقال رودينكو: "يبدو لنا أن هذه الخطوة ستكون خاطئة. في إطار رابطة الدول المستقلة، تعتبر مولدوفا الآن عضوا في منطقة التجارة الحرة. الانسحاب من مثل هذه الاتفاقيات سيكون له تأثير سلبي على اقتصادها".

وأشار أيضا إلى أنه في إطار رابطة الدول المستقلة توجد اتفاقيات بشأن الهجرة والضمان الاجتماعي، "الانسحاب منها سيضر مولدوفا نفسها أكثر من أي أحد آخر".

وأضاف: "لكن هذا هو خيارهم السيادي".

وصرح الدبلوماسي بأن خطط الناتو لتزويد مولدوفا بالأسلحة تثير العديد من التساؤلات.

وأوضح: "لم نفاجأ كثيرا ببيان بريطانيا، بقدر ما هو رد فعل كيشيناو المحتمل، لكننا سنراقب. لأن دستور مولدوفا ينص بوضوح على وضعها المحايد غير التكتلي، وإمدادها بالأسلحة من دولة عضو في الناتو بالطبع، يثير التساؤلات".

وفي وقت سابق قالت وزيرة الخارجية البريطانية، ليز تراس، إن بريطانيا ودول أخرى في حلف الناتو تبحث إمكانية تزويد مولدوفا بالأسلحة، مشيرة إلى أن هذا الإجراء يهدف لتعزيز حمايتها من غزو مزعوم من جانب روسيا.

وفي وقت سابق، قال الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، إن الأزمة في أوكرانيا قد تمتد إلى مولدوفا المجاورة.

ووفقا للدستور، تتمتع مولدوفا بوضع محايد، ولكن منذ عام 1994 تتعاون مع الناتو في إطار شراكة "مولدوفا- حلف شمال الأطلسي "ويعمل في البلاد المركز الإعلامي للناتو.