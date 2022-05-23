إسكتلندا تؤكد أول إصابة بجدري القرود

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 23 مايو 2022

متابعات_الخليج 365

أعلنت هيئة الصحة العامة في إسكتلندا، الإثنين، تسجيل أول حالة إصابة مؤكدة بفيروس جدري القردة.



وقال نيك فين مدير إدارة علوم الصحة العامة في الهيئة: "نعمل مع مجالس الخدمة الصحية الوطنية وشركاء آخرين في إسكتلندا والمملكة المتحدة للتحقيق في مصدر هذه العدوى".

وأضاف: "يجري تحديد المخالطين عن قرب للحالة وتزويدهم بالمعلومات والمشورة الصحية".

وجدري القردة، الذي يظهر غالبا في غرب ووسط أفريقيا، هو عدوى فيروسية تم رصدها لأول مرة في جمهورية الكونجو الديمقراطية في السبعينيات. وتشمل الأعراض الحمى والصداع والطفح الجلدي الذي يبدأ على الوجه وينتشر إلى باقي أجزاء الجسم.

ويقول العلماء إن تفشي المرض مؤخرا في أكثر من 10 دول لا يتوطن بها أمر غير معتاد. وتم تسجيل أكثر من 100 حالة مؤكدة أو حالة اشتباه معظمها في أوروبا.