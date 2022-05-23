بسبب جريمة حرب.. السجن مدى الحياة للجندي الروسي فاديم شيشيمارين في أوكرانيا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 23 مايو 2022

متابعات_الخليج 365

قضت محكمة أوكرانية، اليوم السبت، على الجندي الروسي المتهم بارتكاب جريمة حرب في أوكرانيا، بالسجن مدى الحياة.



وأدانت محكمة في كييف، الجندي الروسي فاديم شيشيمارين، البالغ من العمر 21 عامًا، بارتكاب جرائم حرب، وحكمت عليه بالسجن مدى الحياة، وفقا لشبكة CNNالأمريكية.

وذكرت الشبكة الأمريكية، أن شيشيمارين، هو أول جندي روسي يُحكم عليه بارتكاب جرائم حرب منذ غزو روسيا لأوكرانيا في 24 فبراير الماضي.

وكان الجندي الروسي متهما بقتل رجل مدني أعزل يبلغ من العمر 62 عاما، وأقر الجندي بأنه مذنب في إطلاق النار على الرجل حتى الموت، في اليوم الرابع من الهجوم العسكري، وفقا لـCNN.

وبدأت محاكمة الجندي الروسي، في العاصمة الأوكرانية كييف الأسبوع الماضي، وسط حضور عدد كبير من الصحفيين، وتم نقل مكان المحاكمة لهذا السبب لاستيعاب أكبر عدد منهم، وشهدت المحاكمة، مواجهة بين الجندي وأرملة الضحية وشهادة شيشيمارين نفسه الذي اعترف فيها على نفسه.

وقال الجندي في شهادته أمام المحكمة، إنه: "آسف بصدق"، وأنه كان متوترا لحظة حدوث ذلك، ولم يكن يرغب في القتل لكنه حدث ولا ينكره، وفق قوله.

وفي المقابل، تقول روسيا إنها ليست لديها أي تفاصيل بشأن هذه المحاكمة ولا تعرف عنها شيئا.

وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف، الأربعاء الماضي، إن روسيا ليس لديها تفاصيل عن قضية شيشيمارين وإنها تعتبر الاتهامات غير مقبولة وشائنة ومدبرة.