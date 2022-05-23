الجيش الأوكراني يحذر من أنشطة على حدود بيلاروس

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 23 مايو 2022

متابعات_الخليج 365

أشارت معلومات من أوكرانيا إلى أن بيلاروس، التي لم تقم حتى الآن بدور نشط في الحرب الروسية-الأوكرانية، تحشد القوات على الحدود.



وقالت هيئة الأركان الأوكرانية في تقرير موقف اليوم الاثنين" القوات المسلحة البيلاروسية تقوم بمهام استطلاع متزايدة، كما نشرت وحدات إضافية في منطقة الحدود". ووفقاً للتقرير، فإن خطر شن هجمات صاروخية وجوية على أوكرانيا من الأراضي البيلاروسية مازال قائماً.

ولم يشارك رئيس بيلاروس الكسندر لوكاشينكو مع قواته في الحرب التي تشنها روسيا ضد أوكرانيا. مع ذلك، يتم السماح للقوات الروسية باستخدام بيلاروس كمنطقة لنشر القوات للمشاركة في الحرب.