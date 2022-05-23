موسكو تقصف شرق أوكرانيا مع احتدام معركة دونباس

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 23 مايو 2022

متابعات_الخليج 365

قالت وزارة الدفاع الروسية إن قواتها شنت غارات جوية وهجمات بالمدفعية على عشرات الأهداف في شرق أوكرانيا، فيما تحاول وحداتها البرية تطويق مدينة سيفيرودونيتسك في منطقة دونباس.



وأضافت الوزارة أن القوات الجوية الروسية قصفت في شرق أوكرانيا أربعة مراكز للقيادة ونقطة اتصالات ومنظومة صواريخ مضادة للطائرات، و87 منطقة لتجمع القوات والمعدات العسكرية الأوكرانية، بالإضافة إلى سبعة مستودعات للذخيرة.

وقالت وزارة الدفاع إن المدفعية الروسية أصابت 73 نقطة قيادة، و578 منطقة تجمعت فيها القوات والمعدات العسكرية الأوكرانية، فضلاً عن 37 وحدة مدفعية.

وذكرت روسيا أنها أسقطت ثلاث طائرات أوكرانية من طراز سوخوي-25.

من جانبها قالت وزارة الدفاع الأوكرانية إن صواريخ طويلة المدى أطلقت من البحر أصابت أسلحة أوكرانية في محطة سكة حديد مالين في غرب أوكرانيا أثناء نقلها إلى الشرق.

وذكر مراسل للتلفزيون الروسي الرسمي على تيليغرام أن القوات الموالية لروسيا وصلت بالفعل إلى ضواحي سيفيرودونيتسك.