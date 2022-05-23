"غانتس" يؤكد أن واشنطن حازمة ضد مطلب إيران بإزالة الحرس الثوري من قائمة الإرهاب

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 23 مايو 2022

متابعات_الخليج 365

أكد وزير االدفاع الإسرائيلي بيني غانتس، أن الولايات المتحدة تقف بحزم ضد مطالبة إيران بشطب الحرس الثوري من قائمة المنظمات الإرهابية.



وقال غانتس:"أعتقد أن المسؤولين الأمريكيين سيظلون سعداء برؤية اتفاق لكنهم حاسمون بشأن الحرس الثوري للغاية".

وأضاف غانتس أن "إيران قضية عالمية وإقليمية، وتتحدى الولايات المتحدة، وأن برنامجها النووي لا يزال يمضي قدماً"، مؤكداً أنهم واصلوا عمليات التخصيب والبحث والتطوير لأجهزة الطرد المركزي المتقدمة وتخزينها.

وقال إنهم "قريبون من تركيبها في أماكن أكثر حماية، هذا شيء لا يستطيع العالم تحمله".