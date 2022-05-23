مفوض الأمم المتحدة: عدد النازحين على مستوى العالم أكثر من 100 مليون نازح

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 23 مايو 2022

قال مفوض الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، فيليبو غراندي، اليوم، بلغ أكثر من 100 مليون نازح على مستوى العالم لأول مرة.

وأضاف أن 100 مليون هو رقم صارخ يدعوا للإستيقاظ ويثير القلق بنفس القدر، أنه رقم قياسي ماكان ينبغي أن يتحقق، ويجب أن يكون هذا بمثابة دعوة للإستيقاظ لحل ومنع النزاعات المدمرة، وإنهاء الإضطهاد.

وكانت بيانات المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين قد أظهرت أن عدد النازحين في نهاية عام 2021 بلغ نحو 90 مليون نازح، وأدت الحرب الروسية لأوكرانيا لنزوح أكثر من 8 ملايين شخص.