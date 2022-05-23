دولة عربية تستعد لعزل المصابين بجدري القردة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 23 مايو 2022

متابعات_الخليج 365

استحدثت السلطات الأردنية غرفتي عزل في مستشفى البشير في حال تسجيل أي إصابة بجدري القردة.



وأوضح الأمين العام لوزارة الصحة للرعاية الصحية الأولية والأوبئة رائد الشبول، أنه سيتم "عزل أي حالة يشتبه بها على المعابر الحدودية لحين ظهور نتيجة فحص PCR" وفقا لعمون.

ووضعت وزارة الصحة خطة وطنية لتعريف الحالة المرضية لجدري القردة، وتحديد آلية التحري والإيعاز بتفعيلها والتبليغ عن أي حالات مشتبه بإصابتها بالجدري على كل المعابر الحدودية وكل القطاعات الطبية الأخرى.

وأكدت عدم وجود إصابات أو حالات اشتباه بالإصابة بجدري القردة في الأردن، بعد تعميم لفرق التقصي الوبائي في جميع المستشفيات والمراكز الصحية، بضرورة متابعة أية حالة اشتباه لأعراض مرض جدري القردة.