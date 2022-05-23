رسالة برلمانية إلى وزير الكهرباء: رفقًا بالمواطن.. الأعباء زادت

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- نشأت علي:

قال رياض عبد الستار، عضو مجلس النواب، إن هناك أعباء قاسية يتحملها المواطن المصري بسبب موظفي الكهرباء، متسائلًا: هل يُعقل تحرير محاضر لبعض المصالح الحكومية بسرقة كهرباء وتقدر بآلاف الجنيهات؟!

جاء ذلك في كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الإثنين، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة قرار رئيس الجمهورية رقم 120 لسنة 2022، بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة بين حكومة مصر وحكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية، بشأن قرض إضافي تصل قيمته إلى 15 مليون يورو بمثابة زيادة لأموال مشروع "إعادة تأهيل محطات كهرباء مائية- المرحلة الثانية"، الموقعة في القاهرة بتاريخي 10/ 11/ 2021 و14/ 12/ 2021.

وأشار النائب إلى أن موظفي الكهرباء يقومون بتحرير محاضر لمديري المدارس والمعاهد الأزهرية وبعض المؤسسات الأخرى، وبمبالغ قاسية.

وأكد عبد الستار أن المواطنين يعانون أشد المعاناة؛ بسبب التقديرات الجزافية والمبالغة في قراءة العدادات، قائلًا: هذه الأعباء لا يتحملها المواطنون.

وحذر عضو مجلس النواب من انتشار أسلاك الضغط العالي في أماكن شديدة الخطورة؛ بما يؤثر على صحة العديد من المصريين.

وأكد عبد الستار أن محطات الكهرباء أضافت لمصر الكثير، متابعًا: ولكن يجب مواجهة التقديرات الجزافية التي لا يتحملها المواطن في ظل الضغوط الاقتصادية.

ووجه عضو مجلس النواب رسالة خلال الجلسة العامة للبرلمان إلى وزير الكهرباء، قائلًا: "رفقًا بالمواطن يا وزير الكهرباء".